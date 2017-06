Casi diez millones de jóvenes rinden el Gaokao, el crucial examen que paraliza al país

El llamado Gaokao es un antes y un después en la vida académica y laboral de un chino. Una vez aprobado el examen y, de acuerdo a la puntuación, se elige universidad y carrera de grado. Los alumnos pagan la mitad de la matrícula y el Estado abona la otra mitad, unos 12.000 yuanes en total (casi 1.800 dólares). Aquellos que entran con calificaciones bajas, estudian carreras con menos demanda.

Por Leticia Pogoriles

Un total de 9,4 millones de estudiantes de secundaria chinos asisten hoy y mañana el examen de acceso a la universidad, conocido como Gaokao, célebre desde hace 40 años por su exigencia y considerado como la gran apuesta al futuro académico, una prueba que paraliza al país y que se rinde en medio de importantes medidas de control.

Según informó el Ministerio de Educación de la República Popular China, tras la prueba se espera que unos 3,72 millones de esos estudiantes se matriculen en títulos de grado, un aumento de casi 10 mil con respecto a 2016, de acuerdo con el plan de matrícula de 2017.





“En China, la mayoría de los estudiantes y sus padres están convencidos de que entrar en una buena universidad significa un futuro brillante, por eso la consideran la tarea más importantes en sus primeros 18 años”, contó a Télam Claudia Chen, estudiante de español en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing.





El llamado Gaokao es un antes y un después en la vida académica y laboral de un chino. Una vez aprobado el examen y, de acuerdo a la puntuación, se elige universidad y carrera de grado. Los alumnos pagan la mitad de la matrícula y el Estado abona la otra mitad, unos 12.000 yuanes en total (casi 1.800 dólares). Aquellos que entran con calificaciones bajas, estudian carreras con menos demanda.





“Los chinos estamos acostumbrados a esto, tan importante para la vida. En China, desde Confucio hasta hoy, apreciamos a la gente intelectual y con buena educación. Para trabajar, tanto como funcionarios o profesores, tienen que estar graduados y para encontrar un buen trabajo necesitamos una educación superior”, dijo a Télam Chang Fuliang, catedrático y vice-decano de la Facultad de Filología Española y Portuguesa de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing.





“Los que no pasan el examen no pueden entrar a la universidad, pero pueden repetir la prueba al año siguiente. Si fracasas, puedes volver sin límite. Cuando yo era joven, el límite era 25 años, hoy ya no hay. Si no entras, puedes trabajar de campesino, obrero y se reducen las opciones”, agregó Chang.





A 40 años del primer examen, hoy “hay nuevos problemas”. Los que pueden entrar en las mejores universidades “son hijos de familias acomodadas” porque en la primaria y secundaria “reciben mejor educación”, sostuvo el profesor.





Pero, desde hace cinco años “tenemos otra política, la de dar oportunidades a hijos de familias humildes y rurales por medio de recomendación antes del examen”, explicó el profesor, quien sostiene que esta prueba “no hace diferencias”.





Sin embargo, algunos jóvenes ven con más distancia sus posibilidades. Li Yichen, estudiante de portugués, no cree que el Gaokao haya decidido su futuro porque aún no encontró “un trabajo relacionado con este idioma”.





En cambio, Yang Wenqian, ya recibida en Literatura china, refrendó en diálogo con Télam que este examen “es lo más importante en la vida de los estudiantes” y que también es “un test para ver cómo los padres superan sus dificultades psicológicas y ayudan a sus hijos a atravesar este momento”.





Tanta a ella como a Zhang Yunning, de 22 años, sus padres les dijeron, “hace lo que puedas” o “tranquila”. Pero no es la postal más común: en estas horas, padres nerviosos aguardan a sus hijos en las puertas de las escuelas, otros se encomiendan a alguna deidad y otros varios llevan a toda la familia para atravesar este momento.