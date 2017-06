"Él te mete tres balas en la cabeza y después te dice que te pongas merthiolate"

Luego, se refirió a la reacción de Jorge de no avalar la nominación: "Todos los años hace lo mismo. Si lo nominan, porque lo nominan: si no lo nominan, porque no lo nominan; si lo nominan, no era en el rubro que él esperaba; si lo llevan en sillito de oro a la ceremonia, él dice que no va a ir. Hace todo un show y lo más importante no es el Martín Fierro, es él".