El tip de Moria para cobrar por sexo "sin hacer nada"

Interpelada por los otros invitados (María Sol Pérez, Enrique Pinti y Jey Mammon), la diva se atajó de inmediato. “Esto no es apología de la prostitución. Es apología de ser piola. No me considero la más canchera. Pero me encantaba que me pagaran por no hacer nada, porque lo otro es común. Ahora, que te paguen de calentura sin hacer nada, es de ajedrecista mental”, reforzó.