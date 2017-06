Entrega de ambulancia de alta tecnología para el hospital de Alto Comedero

El Ministro de Salud, Mario Fiad junto al Vicegobernador de la Provincia, Carlos Haquim conmemoraron el 18° aniversario del Hospital “Ing. Gob. Carlos Snopek” de Alto Comedero con la entrega de una ambulancia totalmente provista y de alta complejidad, así como equipamiento médico especializado para la guardia. Durante la entrega ambos funcionarios ratificaron la continuidad de la obra de la Maternidad y afirmaron seguir con la transparencia de la gestión para la administración de los fondos respetando la ley.









“Hoy estamos presentes para conmemorar un nuevo aniversario del hospital Snopek, donde hemos dado muestra de gestión a través de la dirección y todo su personal que hace visible su compromiso en el trabajo de la salud y al cual hoy lo reforzamos con equipamiento y una ambulancia de primer nivel”, afirmó el Ministro Fiad.

Por otro lado, el Titular de la Cartera Sanitaria informó que están próximos a finalizar las obras en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de La Loma y Eva Perón; asimismo mediante el Plan de Infraestructura, Equipamiento, Ambulancia, Tecnología y Recurso Humano se prevé el comienzo de 2 obras más que permitirán mejorar el acceso a la salud en el sector de Alto Comedero.

Por otro lado, Fiad detalló las incorporaciones realizadas en materia de recursos humanos, “Han ingresado 405 agentes al Estado provincial a través del Ministerio de Salud, entre ellos 65 médicos, otros 70 profesionales como psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos; 130 enfermeros, 70 agentes sanitarios; todos por concurso, de manera transparente y así continuamos con la reconstrucción de la salud para los jujeños que estaba devastada”.

Sobre la continuidad de la obra de la Maternidad

Durante su discurso, el Titular de la Salud detalló cómo fue la historia de la obra del Hospital y las diversas suspensiones desde el año 2009, a lo que aseguró que “esta nueva gestión dará continuidad y terminará la obra para que haya una maternidad de mediana complejidad en Alto Comedero, así lo definimos estratégicamente”.

Por su parte, el Vicegobernador Haquim definió que la obra se terminará con los fondos del Estado Provincial, con los millones que haga falta, aclarando que los mismos no son de gestiones ni personas sino de la comunidad de Alto Comedero.

“Después de 18 años de existencia de este hospital no se hizo nada. Si hubiera habido urgencia en la gestión anterior por reparar y llevar adelante la obra, no se hubiera tenido en la legislatura desde el 2012 hasta fines de 2015, plata a plazo fijo. Mientras que a una semana de dejar el gobierno, con un mamarracho administrativo y violentando las normas jurídicas quisieron generar confusión; por eso es que la legislatura dejo sin efecto aquella pretendida donación que solamente era fruto de la decisión de una persona y no del cuerpo legislativo”.

Por último insistió en continuar el proceso de manera clara, “se van a recomponer las relaciones con la empresa y se hará con total transparencia la obra del hospital Snopek que tanto necesita el barrio, es una decisión del Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales y de todos los que integramos su equipo”, finalizó.









El Ministro, Mario Fiad junto al Vicegobernador, Carlos Haquim ratificaron el compromiso con el hospital para reiniciar las obras de la maternidad

El Ministro, Mario Fiad entregó la llave del móvil a la Directora del Nosocomio, Paula Falcone.





