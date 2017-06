GARANTÍAS PARA PACIENTE ELECTRODEPENDIENTES

En el curso de la presente semana, el Gobierno de la Provincia remitirá a la Legislatura un ante proyecto de ley destinado a mejorar la calidad de vida de los pacientes electrodependientes. A través de esta iniciativa, se busca garantizarles la continuidad del servicio, trato prioritario frente a una crisis en la provisión de energía a partir de la creación del registro de Usuarios Electrodependientes y un sistema que permita generar y acumular energía suficiente para garantizar el normal funcionamiento de los equipos médicos.

En ese marco, el Director General de Energía, Enrique Gudiño, explicó que a partir de un trabajo conjunto entre diversas áreas del Estado provincial, se determinó la elaboración de un proyecto de ley que permita dar soluciones y generar un nuevo marco normativo netamente aplicable en la Provincia de Jujuy.

“Respecto al veto de la Ley 6005/16, en diciembre de 2016, entendíamos que la situación en la provincia respecto a los cortes de energía no superaban las 2 horas y el cruce de información nos mostró que no se registraban, durante los últimos 5 años, reclamos de familiares de usuarios electrodependientes que hayan padecido cortes prolongados en el suministro de energía, por lo que no considerábamos pertinente la aprobación de la ley”, argumentó.

Indicó que dicho instrumento mostraba incompatibilidades de aplicación en los artículos 2 y 8, donde, por un lado, se consideraban los “consumos extraordinarios de energía, y la provisión de un grupo electrógeno por parte del prestador del servicio”, explicando que los equipos médicos que utilizan los pacientes electrodependientes “tienen un muy bajo consumo y trabajan a un nivel de tensión distinto a la habitual, y los grupos electrógenos si no se utilizan con frecuencia se deterioran, además de que producen un alto nivel de toxicidad, debido a que funciona con combustible”, apuntó.

“Es un proyecto de ley superador destinado a garantizar la continuidad del servicio; la seguridad sanitaria de las personas; un trato prioritario frente a una crisis en la provisión del servicio de energía por parte de la empresa concesionaria, pero por sobre todas las cosas apunta a resolver los problemas de los pacientes electrodependientes”, precisó Gudiño finalmente.

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.