LA CAME MANIFESTÓ SU PREOCUPACIÓN POR EL NEGOCIO INFORMAL EN LA PROVINCIA

El Vicegobernador y Presidente de la Legislatura, en ejercicio del Poder Ejecutivo, CPN Carlos Haquím, recibió la visita del Vicepresidente de la Confederación Argentina de la Media Empresa (CAME), Elías Soso. “En esta reunión protocolar Intercambiamos opiniones sobre el desarrollo económico de toda la región, principalmente de Jujuy y el aporte que CAME puede hacer desde su estructura”, comentó Soso.





En esta oportunidad, Soso estuvo acompañado por autoridades de la institución, el Secretario de Hacienda, Vicente Lourenzo, y del Secretario General, José Bereciartúa; y por el presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Ignacio Sadir.

















El vicepresidente de la CAME se refirió al trabajo informal, un tema que preocupa este último tiempo por su gran incremento en nuestra provincia. “El trabajo informal no es trabajo informal, son negocios informales que están al margen de la ley. Que quede claro que no estamos en contra de la venta ambulante, estamos en contra del vendedor ilegal, ya que por esa vía viene mercadería trucha y robada, hay defraudación al consumidor y lo más importante es que hay una gran evasión de impuestos. Es por ello que apoyamos el trabajo y las expectativas que está generando el Gobierno de Jujuy pensando en este tema”, puntualizó.

















También hizo referencia a lo que sucede en el país con respecto a las diferencias políticas: “Tenemos que unirnos, nada más. Debemos dejar de lado las discusiones y peleas por políticas e ideologías. Tenemos que darles importancia a los valores de la solidaridad, del respeto, al de la palabra empeñada, de saber que todo se puede en la Argentina y de respetar las inversiones tanto nacionales como extranjeras”, finalizó Soso.

















El legislador provincial Marcelo Llanos, quien también participó en la reunión, recibió algunas inquietudes por parte de los integrantes de la CAME y de la UEJ: “nos plantearon una serie de inquietudes con una serie de iniciativas legislativas presentadas en este recinto como ser la iniciativa para construir una ley que permite empezar a trabajar en determinado sectores urbanos y el desarrollo comercial de esas zonas; también se encuentra en marcha la adhesión a la Ley Pyme que otorga muchas facilidades al comercio y por otra parte el tratamiento para la legalización del comercio ilegal en Jujuy ,que afecta a los comercios que ya están instalados”, concluyó.

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.