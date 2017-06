La imágenes que la bailarina le habría pasado por WhatsApp a maradona

La exaltación de Diego Maradona (56) en los audios que le hizo llegar a Gisela Ramírez Méndez (27) puede llamar la atención, claro. Y hasta despertar cierta simpatía: "Me dicen antorcha en vez de Diego" es una frase que es candidata a conservar un lugar en el imaginario popular. ¿Pero acaso alguien se preguntó qué habrá visto el futbolista (no le gusta que le digan "ex") como para prenderse fuego (en todos los sentidos)?