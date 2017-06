La Tigresa del Oriente renunció en vivo tras el doble cero de Polino y De Brito

Angustiada, la cantante hizo descargo : "Mira Marcelo, yo he venido acá, a tu programa, a Bailando con Tinelli, y he venido trayendo alegría y lo mejor de mí. Y he venido demostrando a Buenos Aires que las chicas de treinta o veinticinco hagan lo que yo hago. Me han puesto cero, ¿por qué razón?", se preguntó.

Finalmente, antes de que finalice el programa, la figura sorprendió con su repentino anuncio : "Marcelo, yo quiero decirte que voy a renunciar a tu programa. Yo me voy del programa . Todo por la culpa de estos dos señores (por Polino y De Brito) que no saben respetar a una artista internacional. Así que me voy, Marcelo... no me quedo más. Estoy viendo mi vuelo para mañana. Es una vergüenza, no tienen autoestima, no se respetan y no respetan a la artista", cerró, enojada.