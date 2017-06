Latorre: El cu... photoshopeado, y encima mal.

Fue Amalia Granata quien abrió el debate en el programa de Radio Mitre, Polino Sin Filtro: "Que obsesión que tiene Wanda Nara con sacarse fotos del cu..." dijo. Y entonces, Yanina Latorre desató la bomba: "El cu... photoshopeado, y encima mal. Tiene una obsesión con querer mostrarnos que adelgazó. Evidentemente no adelgazó, pero si no adelgaza no nos importa tampoco. Que se relaje, tiene cinco hijos. Aparte se sacó una foto de frente con un traje de baño de Moschino que le queda chico y le salta toda una lonja al costado que le queda horrible. Tiene una obsesión" dijo.