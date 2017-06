Moria Casán contó cómo fue reemplazar a Marcelo Tinelli en ShowMatch

"One"

"Nací en un escenario desnuda, hace 50 años que lo transito, así que lo mío siempre fue torear la inmediatez. Una vez que supe que Marcelo estaba bien tomé el toro por las astas y salí al ruedo", comenzó diciendo la "One" que al apoderarse del micrófono siguió con el programa y presentó a la pareja de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini.

"Y, cuando no sos el dueño de la pelota -como en este caso- tenés que tratar de hacer todo lo posible para que haga el gol el otro. Es lo que quiero y trato de hacer siempre desde que soy jurado (Del bailando) hace casi 11 años", continúo la diva.