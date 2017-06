Desde la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida se dieron algunos consejos a la comunidad sobre los cuidados que se deben tener en los hogares para evitar las intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono o incendios, teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se registran en la provincia, durante la temporada invernal.

Con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la vida y los bienes de las personas por desperfectos eléctricos o por otros motivos relacionados a las distintas modalidades que usan las familias para calefaccionar las viviendas. Por esta razón desde la Dirección de Asistencia Directa y Emergencia se recomienda, revisar las instalaciones eléctricas en los domicilios, especialmente aquellas que no se encuentran bien instaladas, revisar las conexiones de gas, estufas y otros artefactos.

No se deben usar braseros a leña o carbón, estufas a querosén, velas y otros elementos de llama libre dentro de los hogares. En el caso de no poder evitar el uso, se tiene que dejar una ventana o puerta entreabierta, ventilar frecuentemente la vivienda durante el día y sacar estos artefactos antes de ir a dormir. Se deben apagar las estufas de noche y cuando no sean necesarias, como cuando salimos de la casa.

Además, se deben alejar los elementos inflamables de los artefactos de calefacción, porque al tener contacto con la llama, pueden provocar incendios, por lo cual no hay que arrojar materiales plásticos, de goma, papeles o metales. Al salir de la casa, se deben apagar todos los artefactos eléctricos, no dejar nada cocinando en el fuego y no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar los ambientes.