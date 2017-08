Adrián Suar se refirió a las duras declaraciones de su ex Araceli Gonzalez.

El escándalo entre Adrián Suar (49) y Araceli González (50) "explotó" después de que la actriz asegurara que el gerente de programación de El Trece no les permitía trabajar en Pol-ka a ella y a su pareja, Fabián Mazzei (51). Ante estas palabras, el productor visitó el programa de Susana Giménez y dio su punto de vista.

"No me causa gracia cuando dicen esas cosas porque es falso. No recuerdo haber dicho eso. De hecho, él (por Mazzei) hizo casi toda su carrera en Pol-ka, con Los Ricos no piden permiso y Guapas… La cantidad de actores que dicen ’yo no trabajo en Pol-ka’… Es un oficio en donde hay muchos y lamentablemente trabaja el 15 por ciento y si cada uno de los que no trabajan me dicen ’no me dejás entrar a Pol-ka’, es difícil", le contó Suar a Susana.