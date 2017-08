Barby Silenzi se quebró por las repudiables burlas a su hija

“El juego era dibujarle pelo a Elena y el que ganaba se llevaba no sé cuántos likes. Le han dibujado un pene en la cabeza, un bigote de Hitler, esas son algunas de las cosas... y miles de comentarios”, contó, cubierta de lágrimas. Pero fue un mensaje en especial el que la hirió más. “Uno de los comentarios que fue el que más me dolió, porque viene de parte de un miembro de la familia del hermanito de Elena, de la hermana de Gisela Bernal, que puso ‘esa nena es horrorosa como la madre’”, detalló, quebrada. “No está bueno porque Elena va a ir a los cumpleaños y se va a encontrar con esa persona que dice que es horrorosa. Estoy para el ort... por esta situación”, marcó.

A través de su cuenta de Twitter, Barby mostró el mensaje que le dejó Any Pereyra, la hermana de Gisela, y contó que este episodio resiente la relación que ella quería que tuviera con la familia de Ian, el hijo de Bernal, con el ganador de GH 2015. “Fran habló con Gisela. La chica vive en Jujuy y encima tiene dos hijos. Fue muy desagradable. Gisela saltó a defender a la hermana y dijo que la hermana no tenía ninguna cuenta y que no manejaba redes sociales. Yo me encargué de fijarme eso antes de decir si era de ella. Ahora el Facebook lo cerró”, finalizó.