CARLOS HAQUIM AVIZORA UN AMPLIO TRIUNFO DEL FRENTE CAMBIA JUJUY EN LAS ELECCIONES DE OCTUBRE

El vicegobernador y principal referente del Frente Renovador en la provincia, Carlos Haquim, hizo un análisis positivo de las Paso y consideró que la elección realizada por todas las fuerzas y espacios que políticos que integran el Frente Cambia Jujuy ratifica el acompañamiento de la gran mayoría de la ciudadanía jujeña a la gestión de gobierno.



Recordó que los partidos que integran el Frente Cambia Jujuy, cuya columna vertebral es la UCR, han obtenido prácticamente el 50% de los votos, sacando una diferencia de 74 mil sufragios más respecto a la fuerza política que se posicionó en el segundo lugar. “Esto reafirma la decisión de la gente en cuanto al acompañamiento a la gestión de gobierno que venimos llevando adelante y nos posiciona de manera inmejorable para lo que viene en octubre”.



En relación al Frente Renovador, explicó que su espacio llevó adelante un proceso interno que se definió con el triunfo de la lista encabezada por Ignacio Sadir. “Nuestro espacio, con casi 52 mil votos, mantiene su posición como tercera fuerza política”, refirió, a la vez de remarcar que el Frente Renovador mantuvo el caudal de votos con el que venía transitando en los últimos tiempos.



“Hay muchos espacios políticos que se presentaron en estas elecciones y que no pudieron llegar al piso y no estarán participando en octubre. Nosotros, en cambio, consagramos nuestros candidatos para la próxima contienda y vamos a ser respetuosos de los acuerdos alcanzados previamente”.



“Ya hemos tenido distintas reuniones y hemos acordado lo medular. Vamos a hacer una distribución equitativa para los cargos electivos provinciales y municipales, conforme a los votos obtenidos por cada sector”, comentó.



Luego aclaró que el FR está trabajando en conjunto dentro del Frente Cambia Jujuy, porque muchas cosas se han dicho últimamente y nosotros hemos tenido que aclarar una y otra vez este tema. “Como ocurrió en el 2015, hay quienes visualizamos un espacio en el orden nacional que nos identifica con el peronismo y hay quienes visualizan su espacio en el PRO, en Macri o en la UCR, por lo tanto es difícil llevar una sola candidatura para cargos nacionales”.



También confirmó que el FR presentará una lista de candidatos propios para los cargos legislativos provinciales y municipales. “Vamos a repetir lo realizado en 2015. Lo venimos repitiendo y lo volverán a ver reproducido en los hechos. Conformamos el Frente Cambia Jujuy y dentro de él vamos a ir con listas de diputados provinciales, concejales y vocales de comisiones municipales propios, salvo que surjan coincidencia con otros espacios y vaya el mismo candidato”, agregó.



En el caso de Fraile Pintado, que elegirá intendente, el FR está analizando la posibilidad de definir una candidatura para disputar ese cargo. Recordó que el espacio político que lidera presentó en 2015 candidatos a intendentes únicos para distintas jurisdicciones y que esa es una posibilidad también en este caso.



Sobre un posible acercamiento de Sergio Massa a los gobernadores peronistas con vistas al 2019, Haquim señaló que el FR tiene en claro en Jujuy cuál es el espacio al que pertenece y con el que se identifica. “Nosotros coincidimos con la posición renovadora del peronismo con Massa y actualmente no tenemos referencia que nuestro conductor vaya a dar ese paso”, puntualizó y aclaró que en caso de suceder el FR jujeño va a empezar a marcar sus diferencias con el Frente a nivel nacional.

“GUILLERMO SNOPEK ES CANDIDATO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR”

Sobre la pretendida polarización de las elecciones por parte del oficialismo, fundamentalmente a nivel nacional entre Esteban Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner, mencionó que en Jujuy no hay tal polarización.



En tal sentido, adujo que “el macrismo ha unificado candidatos con Mario Fiad, el más votado como candidato a senador, y Guillermo Snopek, que es candidato del Ministerio del Interior, que escondido en el sello del PJ se ha presentado en las Paso, pero responde y ha respondido en el último año y medio de gestión en el Congreso a todos los requerimientos del gobierno nacional”.

SITUACIÓN DEL PJ JUJEÑO EN STAND BY

En consecuencia y aludiendo a la situación del PJ local, Haquim insistió en que el argumento del trámite judicial para intervenir el partido, que se sustentó en cuestiones políticas porque no se seguían los lineamientos de la conducción nacional, “perdió su peso”. “Uno de los que firmó esa medida, el vicepresidente Daniel Scioli, ha sido candidato en las Paso por otro partido. Entonces, habría que pedirle al Consejo Nacional que se auto-intervenga”, ironizó.



Con relación a las elecciones de autoridades del PJ jujeño, sostuvo que todavía restan definiciones de la Cámara Nacional Electoral y que hasta que ello no suceda no avanzará en el tema. “Si hay elecciones y la conduce la parcialidad de esta pretendida intervención, recién allí veremos que vamos a hacer, pero no estarían dadas las condiciones para ello”, acotó.-