"Concretamos varias veces en mi cuarto", la empleada de Latorre

Diego Latorre no puede parar la bola de nieve que se desató tras conocerse la infidelidad con Natacha Jaitt . La ex empleada Soledad Stacul volvió a hablar del supuesto “affaire” que tuvo con el relator de fútbol mientras ella trabajaba en la casa.

"Empezó a seducirme un día que le llevé gelatinas con peras. Cuando la terminó fue a pedirme más y en ese momento me dijo ’anotá mi número’. Le escribí un mensaje diciendo que era yo para que me agende y contestó ’qué fotito, eh’, en referencia a mi fot o de perfil. En ese momento me puse a llorar", aseguró en una entrevista con el programa Rompé la tarde, de la radio Conexión Abierta.

Luego dijo que Latorre le decía frases del estilo "cuando Yani se vaya a la radio me mimás con unos mates" o "¿m e vas a sorprender con comida? Veo que no tenés imaginación”.

"Un día yo colgaba ropa y se me veía un poco la tanga. El señor me venía mirando hace rato. Me dijo: ’Te agachás y se te ve. Me gusta mirarte’. Yo sentí mucho miedo, pero mis amigas me decían que me relaje, que tenga algo con él, que no sea tonta", agregó.

Luego terminó contando que finalmente tuvo sexo varias veces con el ex futbolista: "Soy de carne y hueso. Me sentí seducida por él, y concretamos. Me decía ’sos divina, me encantás’. Luego se repitió varias veces, lo hacíamos en mi cuarto. Yo ya no podía mirar a Yanina a los ojos".

Por último contó que Latorre la llamó para que se calle, y que ella le pidió que la indemnizaran por haberla despedido de un día al otro . “Yo vivía ahí”, aseguró, en contra de lo que sostiene Yanina.