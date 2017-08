El Estado Islámico amenazó al papa Francisco y dijo que llegará a Roma

Por su parte, Francisco no ha respondido directamente a las amenazas, pero sí exaltó la esperanza cristiana que lleva "a creer con firmeza que la muerte y el odio no tienen la última palabra sobre la vida humana" y aseguró "que al final, el mal será eliminado como la cizaña del campo".

Al respecto recordó las últimas tragedias: "He saludado a alguien de Barcelona. ¡Cuántas noticias tristes desde allí!. He saludado al Congo. ¡Cuántas noticias tristes desde allí! y he citado solo dos países".