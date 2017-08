El Festival Internacional de Teatro “Escenas al Norte”- Jujuy 2017 , dará inicio en nuestra ciudad desde el próximo martes 29 de agosto al sábado 2 de Septiembre, con una nutrida programación de espectáculos que se presentaran a lo largo del país, dentro del 12° Circuito Nacional de Teatro.







En dicho circuito se suceden las presentaciones de los espectáculos internacionales y de selección nacional, en las ciudades capitales de cada provincia argentina, llegando a ser el programa de circulación teatral más importante que llega a cada provincia .





La programación en Jujuy incluye la llegada de espectáculos internacionales y nacionales comenzando el Martes 29 a 19Hs. con “Esta Noche hay Corso” (de Córdoba) en el nuevo Centro Cultural Teatro Éxodo Jujeño, ubicado en Pte. Perón, esq. Bahía Blanca en barrio 18 de noviembre, para después seguir 21.30Hs. “Birds in the House – Pájaros en la Casa” (de Serbia) en el Teatro Mitre.





Sobre los ESPECTÁCULOS:

"Esta noche hay corso" serán 70 minutos de teatro murga para toda la familia o público.



*En febrero de 2012 la Argentina recupera el feriado de Carnaval, abolido por la última dictadura militar, reconociéndose un largo reclamo de los carnavaleros.

En 1932 el barrio cordobés de San Vicente tuvo que salir a defender “su fiesta”, su derecho a reír, bailar, disfrazarse, mojarse y transformarse en otro, cumpliendo con el rito cíclico de muerte y resurrección.

Reivindicamos el Carnaval por ser una manifestación de la cultura popular, que convoca a todos sin ninguna distinción; a la gesta de San Vicente y en ella a todos los carnavaleros, que con su alma y con su cuerpo celebran la fiesta.



El Elenco y músicos está compuesto por: Carolina Pérez, Carolina Vaca Narvaja, David Picotto, Delia Perotti, Diego Pasarella, Franco Morán, Franco Corrado, Laura Ferro, Jorge Fernández y María Nella Ferrez.

Autores: Jorge “Pico” Fernández, María Nella Ferrez y Carolina Vaca Narvaja

Dirección y Puesta en escena: María Nella Ferrez

Dirección musical y música original: Jorge “Pico” Fernández

Escenografía, Diseño y realización plástica: Noel Arias

Realización de estructuras: Luis “Gato” Enríquez

Realización de elementos escenográficos: Miguel Oyarzún Vestuario y Diseño de vestuario: Julia Ferrero





Birds in the house - de Peter Serge Butko de Serbia/República Checa, con 60 min, promete una Fantasía teatral no verbal, con marionetas, pantomima, linterna mágica dirigida a Público adulto.





Birds in the house o Pájaros en la casa es una función que brinda un atractivo despliegue de elementos teatrales, tales como marionetas, pantomima, teatro negro y actores en vivo interactuando con secuencias de películas… Todo esto en simbiosis con la música original y una historia poética y pletórica de imaginación.





La presentación cuenta con una escenografía sencilla y es totalmente no verbal. Las ideas del espectáculo, que es el resultado de un trabajo de cooperación internacional europea, son trasladables a cualquier cultura del mundo. El espectáculo fue creado en coproducción entre la República Checa y Serbia. Solo 3 personas viajan con este espectáculo.





Elenco: Jan Sklenar, Peter Serge Butko

Técnico: Martín Kotecky

Música original: Jaroslav Zima

Interpretada por: Hubert Ratschker, Marina Dir, Vladimir Zima, Maja Matic, Pavlina Matiova

Proyecciones: Vladimir Zima

Animación: Marko Kacaski

Marionetas: Ondrej Mistec

Vestuario: Maja Bozic

Diseño de iluminación: Zdeno Medved

Fotografía del poster: Milan Gross

Diseño gráfico: Ana Malachova

Dirección: Peter Serge Butko





Siguiendo con la programación el Miércoles 30, 19Hs. se iniciara la jornada con el “Quijote a la Cabeza” (de Salta) en la sala del Centro Cultural Éxodo Jujeño, posteriormente a 21.30Hs. será el turno de “Tamorto” (de CABA) en la sala del Teatro Mitre, mientras que el Jueves 31, 19Hs. llegará para todo público, “Lo que Esconden los sombreros” (de Salta) en la misma sala del C.C. Éxodo Jujeño, cerrando el dial en barrio Los Huaicos 21.30Hs. con “El Fabuloso mundo de tía Betty” (de Santa Fe) en la sala de La Hilandería Teatro.

Por su parte, iniciando el fin de semana, se verán tres (3) propuestas el día viernes 1 de septiembre, con el recomendado infantil “Cartas en bicicleta” a 16Hs. en Cine Teatro Municipal Select, siguiendo a 20Hs. “Como si pasara un tren” (de C.A.B.A.) en La Hilandería Teatro y 22.30Hs. “Alice, Retrato de mujer que cocina en el Fondo” (de Brasil) en el Teatro el Pasillo.

Finalizando el Sábado 2 se verá a 19.30Hs. “El viaje de Hervé” (de CABA) en Cine T. Municipal Select, cerrando el circuito 21.30Hs. “Vamo que nos vamos” (de Formosa) en Centro Cultural Éxodo Jujeño.

En Jujuy, el Festival Internacional “Escenas al Norte”, es organizado por la Representación Jujuy del Instituto Nacional del Teatro (INT), en cogestión con el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy y la Secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Precios promocionales:

Las entradas se fijaron en $70, General con DESCUENTOS para estudiantes y jubilados $50

Para, delegación de colegios y establecimientos educativos llamar al 0388 4240840 de lunes a viernes de 10 a 15hs. o dirigirse personalmente a San Martin 653 2do piso of 4. (Llevar listado de estudiantes y nombre de institución y docente a cargo)

Mas info en el sitio Facebook: "Instituto Nacional de Teatro Representación Jujuy" o "Teatros en Jujuy y Cine"

Twitter: inteatro_arg

