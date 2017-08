El video del encuentro de Fede Bal y Laurita Fernández: pasaron la noche juntos

Luego de una tensa relación tras ponerle punto final a su noviazgo, Federico Bal(27) y Laurita Fernández (26) recuperaron la química en el Bailando y, por lo que demuestran las imágenes que puso al aire Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, en la vida íntima también.





El periodista mostró un video del lunes 14, en donde se la ve a la bailarina ingresando al edificio de Bal, a las 23 horas. Luego se los ve a ambos, saliendo por separado en sus respectivos autos, a las 10 de la mañana.





"Laura no quiere blanquear que están juntos por todo lo que pasó con Marcasoli. Ahora están teniendo una relación de touch and go", aseguró Ángel.





"Los que están juntos nuevamente, y el motoquero los pescó infraganti, son Laurita Fernández y Fede Bal. Anoche, 23.10, ella estacionó su auto cerca de la casa nueva de Fede. En la misma cuadra estaba el auto de él porque en su casa nueva no tiene cochera. Supuestamente, hasta ahora, no estaban juntos. Pero no lo quieren decir. Esto fue 23.10, pleno Bailando... Esta mañana, a las 10.00, salieron porque tenían que ensayar. Cada uno se subió a su auto", relató De Brito con las imágenes en pantalla.





Luego dio detalles del vínculo que estarían manteniendo Fede y Laura, por el momento, sin compromisos. "Ella no quiere blanquear que están juntos por todo lo que pasó con (Florencia) Marcasoli. Ahora están teniendo una relación de touch and go", aseguró Ángel, tras mostrar el video del encuentro nocturno de los campeones de Bailando 2015.





