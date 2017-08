En la ciudad sudafricana de Durban un pasajero de taxi ha grabado el momento en que ocurre un terrorífico accidente. Las imágenes muestran cómo un coche intenta adelantarse a otros dos vehículos haciendo una maniobra muy peligrosa. También se puede ver cómo una persona se cae del vehículo debido a que —al parecer— no llevaba puesto el cinturón de seguridad. De momento no se informa si hubo o no víctimas mortales.