Filmó a un policía y lo golpearon

Comenzó a circular en las redes sociales un video donde se puede observar que en un control caminero, que sería en la ciudad de Frías, un oficial de policía aparentemente golpea al conductor de una camioneta luego de que este filmara con su celular el momento en que es requisado.

EL ciudadano al ver que los oficiales comenzaron a requisar sus pertenencias, tomó su celular y gravo todo el operativo. Uno de ellos molesto por esta acción, lo increpó diciendo “Usted no me puede filmar a mi si yo no quiero, primero y principal” Luego y ya visiblemente más ofuscado le dice “no me hagas calentar” seguidamente se puede observar como aparentemente el efectivo lanza un golpe al ciudadano lo que ocasiona que el celular termine en el suelo. El aparato sigue grabando aunque ahora apuntando a la nada, de todas formas se puede escuchar que la discusión continúa.

Al final se ve que el otro policía recoge el aparato del suelo. El video subido a las redes sociales se convirtió rápidamente en viral y lleva miles de vistas.



fuente:https://www.periodicomovil.com.ar/nota/policiales/7869/filmo-policia-lo-golpearon.html

