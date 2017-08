Gladys La Bomba Tucumana se enfureció con las vestuaristas

Gladys se largó a llorar. Tinelli la consoló y Polino le alcanzó un vaso con agua. (Foto: Luengo).

En "Bailando 2017", de "ShowMatch" (El Trece), siguió la ronda de folclore. La primera pareja en salir a la pista fue la integrada por Facundo Arrigoni y Gladys La Bomba Tucumana. Marcelo Tinelli recordó la feroz pelea que tuvo La Bomba el martes último, cuando fue a alentar a su hijo Tyago Griffo, con la bailarina Rocío

En la previa, Gladys dijo que a pesar de ser de Tucumán, "cuna del folclore", nunca bailé ese ritmo. Respecto de la coreografía que hicieron Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras La Bomba había declarado que fue "una falta de respeto al folclore". "Es mi humilde opinión como público -acotó Gladys-. Los vi desde Punta del Este y cuando vi al chico desnudo, pensé que era un genio salido de una lámpara". "En la parte musical, me pareció una falta de respeto al folclore argentino", sentenció.

Además, Gladys planteó una queja para la jefa de vestuario María Vilariño. "Para mí nunca hay ropa porque soy gorda", manifestó la participante, quien aclaró "no soy obesa, peso 65 kilos". "Odio el marrón", señaló, y mostró su ropa de ese color. "Detesto este vestido marrón", expresó. María Vilariño sostuvo que Gladys había tenido dos opciones de vestuario y que había elegido ese vestido. No obstante, Gladys insistió en que a Sol Pérez, cuyo físico es escultural, le dieron ropa muchísimo más linda que a ella. "Tengo que ponerme urgente a dieta para tener cabida en esta sociedad y para tener ropa linda en este programa". Gladys se quejó de que lo que le dan a ella "siempre termina quedándome grande, porque creen que cosen para un oso".

"Estoy indispuesta, me siento mal, me duele la cabeza, estoy sin dormir", confesó para explicar por qué ahora se largó a hacer su catarsis contra el equipo de vestuario. "Pónganse a coser un vestuario para mí porque creo que me lo merezco", sentenció la participante.

Hasta el periodista Fabián Banchero, que estaba como espectador en el estudio, se prendió a discutir con La Bomba. "Siempre se victimiza -dijo-. Tira la piedra y esconde la mano. Yo también tengo kilos de más y no me enojo con la balanza", declaró. En medio de su verborragia, Gladys se largó a llorar, Marcelo Tinelli la consoló y Marcelo Polino le alcanzó un vaso con agua para tratar de calmarla.

Después de la coreografía, llegó la devolución del jurado. Ángel De Brito le dijo a Gladys: "Estás insoportable. No podés venir a pelearte con alguien en cada gala". "No me gusta el color de mi vestido", remarcó ella. "Estás muy loca, parecés una nena", le contestó De Brito. "Tal vez hice una regresión porque no tuve infancia", respondió ella, y prometió que "en la próxima gala voy a venir sin decir nada". Con el voto secreto, en referencia al baile, el periodista dijo: "Me gustó mucho lo que hicieron".

Carolina Pampita Ardohain dijo: "La coreo me gustó. A Gladys la vi perdida en dos oportunidades, pero el truco salió bien. Siempre pienso cómo bailaría Gladys si su previa estuviera llena de alegría. Cuidate de estas previas con reclamos. Hacé los reclamos después de bailar, no le quites energía al baile, Gladys". Les puso 7.

Moria Casán sostuvo: "Gladys es más astuta que nadie. Ella se quiere comer el show. No puede ser que te recuperes del llanto de pronto con una gran sonrisa. Vos disfrutás esto, no pienso que estés sufriendo. Estás demandando atención. Tus previas son únicas. Sos una gran actriz. En el baile, tuviste cuatro fallas notorias, pero lo salvás con tu actitud". Los calificó con 6.

Marcelo Polino dijo: "Tu previa, Gladys, suma al show. Con respecto a la danza, me gustó, superó mis expectativas. Me gustó". Les puso 7. Así, en total, Gladys y Facundo se llevaron 20 puntos. "Moria, te quiero y te respeto, pero quiero que sepas que cuando lloro, sufro de verdad -planteó Gladys antes de irse de la pista-. No hago un acting. Lo juro por la vida de mi hijo. Jamás hice un acting en este lugar, es todo natural".

Entretanto, Marcelo Tinelli hizo unos pasos de comedia con Jey Mammon, el participante que llevaba cinco días sin poder hacer su coreografía por falta de tiempo.

Después, bailaron Gastón Soffritti y Agustina Agazzani y Sol Pérez y Fernando Bertona.





