Inscriben para Becas del Comedor Universitario

La Dirección de Becas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) informa a los alumnos de las Facultades y de la Escuela de Minas que pueden inscribirse como postulantes al beneficio de Beca Comedor. Los interesados deben presentarse en la mencionada Dirección los días viernes 25 y lunes 28 de agosto del corriente año, en el horario de 08:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00, munidos de su DNI y acompañados de la documentación respaldatoria.

Quienes realicen su inscripción como nuevos postulantes deben ser alumnos universitarios avanzados, tener dos materias aprobadas y una materia regularizada y no poseer trabajo en blanco, mientras que los alumnos universitarios ingresantes deben contar con una materia aprobada o 2 materias regularizadas y no poseer trabajo en blanco. Para solicitar las becas de alumno avanzado o ingresante de la Escuela de Minas deben ser alumno regular de dicha Escuela y no poseer materias previas o materias desaprobadas en el primer cuatrimestre.

La documentación a presentar consiste en original o fotocopia autenticada del certificado analítico con materias aprobadas y regularizadas o fotocopia autenticada de la libreta de calificaciones – ciclo lectivo 2017- y certificado de alumno regular de la Escuela que indique si tiene o no materias previas. Además, fotocopias del DNI del postulante y todo su grupo familiar; Certificado de Negatividad de todos los integrantes del grupo familiar mayores de 18 años; último recibo de sueldo o constancia de ingresos de todo el grupo familiar; Certificado de residencia y convivencia de alumnos universitarios del interior que, por razones de estudio, convivan en casa de parientes con domicilio en esta capital y tengan su domicilio en el interior de la provincia, o bien alquilen en San Salvador de Jujuy o alrededores; y fotocopias de los servicios (luz, agua, gas, internet, teléfono o cable tv) que posee la vivienda donde el postulante reside con el grupo familiar.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono (0388) - 4244196, interno 5000, de 07:30 a 12:30 y de 14.30 a 20:30 hs. También pueden solicitar información al correo electrónico dir_becas@unju.edu.ar , o bien dirigirse a las oficinas de la Dirección de Becas de la UNJu, calle Independencia 750, San Salvador de Jujuy.-

