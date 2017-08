La ex de Moyano, furiosa por el supuesto romance con Nicole

En los últimos tiempos, muchos han sido los rumores que vincularon a Facundo Moyano con varias mujeres del mundo del espectáculo. Incluso, el joven fue relacionado con Susana Giménez varias veces, pero ahora la bomba explotó del todo cuando aseguraron que el político y Nicole Neumann estuvieron a los besos en un auto en Palermo.

Luego del escándalo, quien apareció fue la ex novia de Facundo, Eva Bargiela, y además de asegurar que se cansó de las habladurías, se mostró enojada con la situación.

"Ma parece atractivo", dijo Neumann el viernes por la tarde, cuando le consultaron en el programa Cortá por Lozano por su relación con Moyano. Luego, con gestos efusivos y risas de por medio, la rubia aseguró que saldría a tomar algo con él sin problemas.

Lo cierto, es que estas declaraciones generaron un cortocircuito en la vida de Bargiela, quien después de haber estado en pareja más de un año y medio con Moyano, decidió, enojada y cansada, darle un fin a la relación.

"No sé si el rumor es verdad o mentira. No se lo pregunté a él. Me separé y yo sólo puedo hablar por mi. La verdad es que siempre hice las cosas bien y lo respeté", sostuvo Bargiela en diálogo con Pamela a la Tarde, y además de mostrarse triste, sostuvo que eligió distanciarse del político porque se cansó de los rumores de infidelidades.

"Me estoy separando de alguien que quiero, después de una relación de más de un año. Obviamente, bien no estoy. Te juro que si hay algo que no me interesa es exponer mi vida. Tengo defectos como todos, pero con él siempre fui un diez", cerró la modelo, al mismo tiempo que aseguró que no quiere hablar en los medios de la situación.

Lo cierto, es que Bargiela optó por darle un cierre a la relación, y aunque hace poco volvieron de sus vacaciones por Europa, cuando explotaron los rumores de un affaire entre Nicole y Facundo, declaró que se había separado porque estaba "harta".

Por su parte, Moyano eligió el silencio, y a pesar de ser consultado varias veces, sólo atinó a negar la existencia de cualquier otra relación que no sea la de Eva. "Es una relación de amistad y me parece que ya fue aclarado varias veces y además estoy con una relación", dijo en su momento sobre los rumores de un affaire con Susana y esta vez, en loreferido a Nicole, prefirió callar.

Finalmente, aunque ninguno de los protagonistas se atrevió a confirmar el encuentro, lo cierto es que la relación entre Moyano y Neumann habría empezado hace unas pocas semanas y que el vínculo entre ellos estaría lejos ser sólo una amistad.

