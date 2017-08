Liberaron a la ex monja acusada de abuso sexual a una menor de 13 años

Tenía una linda amistad con ella, pero eso cambió tiempo después. "Un día que había pocos religiosos en la parroquia me pidió que la acompañara a buscar los instrumentos, cerró la puerta e intentó besarme. Me dijo que desde el día que me había conocido se había enamorado de mí". A partir de ese momento, la "hermana Micaela" insistió en varias oportunidades, le agarraba la mano y le pedía tener relaciones sexuales. "Me sentí traicionada porque confundió la confianza", denunció la víctima.