“No queremos que la ciudad se transforme en una feria”

Es permanente el trabajo que se está realizando en las calles de la ciudad con respecto al control del comercio ilegal. Situación que trae múltiples perjuicios tanto a los comerciantes que tienen sus negocios en reglas como también en el tránsito peatonal, automovilístico y hasta en los mismos vecinos que consumen mercadería de dudosa procedencia.





En este marco, y luego de una situación puntual registrada en la vía pública, y viralizada en redes sociales, el Secretario de Gobierno, Dr. Gastón Millón se refirió al accionar de un vendedor ambulante que tuvo una reacción desmedida ante el control de los inspectores “volvemos a lo mismo, época de elecciones parece que todo tiene que utilizarse políticamente, hay un video que se hizo viral en las últimas horas, sobre parte de un operativo realizado por los inspectores del espacio público”.

Sobre la filmación afirmó “se pretende demostrar una supuesta violencia, que claro está en las imágenes, NO LA HUBO”, a lo que el secretario aclaró que se presentan situaciones donde los vendedores no cuentan con el permiso pertinente, siendo ilegales en tal actividad, “Desde hace tiempo los vecinos piden a gritos que luchemos contra esto, quieren poder caminar por las veredas, quieren poder transitar, quieren una competencia leal en materia de comercio; y eso estamos haciendo. Estamos poniendo orden y control, situación que nuevamente la ven clave de políticas maliciosas y ventajeras”.

“Se trató de un frutero ilegal que no tiene permiso, incluso no tiene domicilio en capital. Hay otros que están de manera legal, que cumplen los requisitos estipulados por Ordenanza y nuestra obligación es hacer cumplir las normas, por ello los legales tienen permiso y por ende derecho a vender en la vía pública, en este caso no lo tenía. Se lo intimó a que se retire acto seguido esta persona amenazó a los inspectores, por lo que se pidió el refuerzo del vehículo que está destinado a esta área, es nuevo, aún no tiene chapa patente”.

En este acto un grupo de personas se puso violento y también alguien con mucha intención comenzó a filmar y gritar “esto es lo que pasa en Jujuy hoy en día”. A esto Millón resaltó “por qué no ven los cientos de vendedores que antes estaban en la calle, bajo las inclemencias del tiempo, sin sanitarios, sin seguridad ni iluminación y ahora conseguimos que puedan ingresar a locales comerciales y sigan manteniendo sus ventas incluso en muchos casos las incrementaron y están conformes”.

“Tenemos una ciudad a la cual le falta mucho todavía pero la vamos ordenando, los vecinos no quieren que los vendedores ambulantes sigan invadiendo los espacios públicos. Nos piden día a día orden, no queremos que nuestra ciudad se transforme en una feria, para la venta hay sectores, por ello le pedimos a los vecinos que no se engañen con estos argumentos, con un video editado, donde esta persona amenazaba a los inspectores y quería tirar toda la fruta al piso en lugar de hacer caso a los empleados municipales”.









Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.