Recién dado a luz y fue partida en dos por un elevador del hospital

La madre de Rocío, en cambio, dijo que comenzó a preocuparse cuando llegó al hospital y se enteró de que un había ocurrido un accidente en el ascensor. "Me dio un vuelco el corazón. Pregunté por mi hija pero nadie me decía nada. Entonces me fui a Información. Allí me comentaron que había muerto una muchacha. Luego me confirmaron que era mi hija. ¡Qué muerte más cruel ha tenido!", dijo.