vicepresidente de Evo Morales empujó a diputada opositora (VIDEO)

Durante la novena sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera y la diputada opositora del Partido Demócrata Cristino (PDC) Norma Piérola, protagonizaron un enfrentamiento que terminó en empujones y hasta toques en la cabeza por parte del también presidente del Legislativo.

el supuesto envío de soldados bolivianos a Venezuela para reprimir a la población civil. Todo ocurrió durante la interpelación al ministro de Defensa Reymi Ferreira, quien recibió el voto de confianza por parte del Parlamento de Bolivia , de mayoría oficialista, rechazando la denuncia opositora sobre

En medio de la sesión, la diputada hizo referencia a una denuncia sobre la presencia de bases militares extrajeras, con presencia de uniformados venezolanos, en suelo boliviano. Esto incomodó al vicepresidente, quien pidió a la opositora presentar sus pruebas.

Al momento de acercarse a Álvaro García Linera, la representante de PDC señaló que éste la insultó y la empujó. "Le entregué toda la documentación y él me empujó con la mano y casi me hace caer", sostuvo Piérola en conferencia de prensa.

“Denuncio ese machismo que no me afecta, más bien me hace más fuerte y si tengo lágrimas es de llanto, es de bronca, de impotencia, porque vean ustedes esta actitud del presidente (de la Asamblea) grosero”, manifestó entre sollozos Norma Piérola.