VIDEO: Maduro llamó "cobarde" a Macri

"Mauricio Macri no tiene potestad para quitarle al pueblo venezolano lo que le pertenece. La condecoración José de San Martín le pertenece al pueblo. Yo se le entregué en el cuello al pueblo de Venezuela. No es mía. Si quiere que le regresemos la joya, que la venga a buscar y se la quite al pueblo venezolano, a ver si puede, ¡cobarde!" , dijo enojado el dictador venezolano Nicolás Maduro durante una conferencia ante la prensa internacional.