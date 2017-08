Yanina Latorre recibió la propuesta para posar en la tapa de Playboy y Natacha Jaitt salió al cruce.

Desde que salieron a la luz los audios y videos que confirmaban que Diego Latorre le había sido infiel a Yanina Latorre con Natacha Jaitt, la panelista de "Los Ángeles de la mañana" (El Trece) vivió semanas muy complicadas. Esa exposición constante la llevó a exponerse televisivamente a momentos muy dramáticos y peleas hasta con su compañero radial Marcelo Polino. Sin embargo, la blonda, de a poco, empieza a recuperar el ánimo y a sacarle rédito a la polémica.

Tras la discusión que tuvo la semana pasada en "Polino Auténtico" con el conductor del ciclo, Yanina demostró que está todo bien y disfrutó la edición de hoy del programa que sale por Radio Mitre. De hecho, luego de una entrevista que le realizaron a Jimena Cyrulnik, en la que habló de su experiencia que tuvo al hacer una producción para la revista Playboy, la mujer de Diego Latorre, se entusiasmó y, en esta nueva etapa de su vida, vaticinó: "Ay, lo voy a hacer".

La participante del "Bailando 2017" (El Trece, a las 22.30) se envalentonó con la idea y empezó a jugar como si todo se tratara de un hipotético: "Además, no tendría problemas de hacer una tapa de Playboy. Tengo un lomazo. Es buenísimo el momento corporal que estoy pasando. Empapelo mi casa y que me vean todos. Me gustó, me re divierte, no está mal... casi a los 50".

Mientras Yanina se entusiasmaba con la idea, Cyrulnik no dudó ni un segundo y empezó a gestionar la producción para hacer realidad lo que empezó como un juego: "Ya lo estoy llamando a Tomás (Ansorena) de Playboy y le digo que Yanina Latorre quiere hacer la tapa de Playboy... ¡es un notón! Ya te lo produzco".

Yanina Latorre.

Eso sí, Latorre advirtió: "Pero no te muestro la 'chucha' ni con desnudo cuidado, ni sin cuidado". Y agregó, tirándole un palito a su marido por lo que tuvo que vivir en los últimos dos meses: "¿Sabés qué? Tengo crédito para eso y mucho más... ¡Llamalo!".

Luego de un corte comercial, en "Polino Auténtico" difundieron el audio que dejó el director de la revista, aceptando la propuesta que surgió en el aire del programa: "Hola, soy Tomás Rodríguez Ansorena y lo que más quiero en este mundo es que Yanina Latorre esté en la tapa de nuestra amada revista".

Yanina, que a esa altura ya estaba pletórica con la idea, terminó de confirmar lo que terminará siendo un hecho: "Si me lo pide así, decíle que sí... posta. Me levanta el ego. Hoy me trajiste una buena noticia, Cyrulnik. ¡Te debo una cena! Fuera del aire me das todos los tips. Eso sí, me gusta más que me saque fotos una mujer, no soy tortona... ¡Ay, me encanta!".

Yanina Latorre será tapa de Playboy

Claro, las repercusiones de la posible tapa de Playboy de Yanina, ya empezaron a rebotar en las redes sociales. Y fue su archirrival mediática, Natacha Jaitt, quien se expresó en Twitter iniciando una encuesta e ironizando sobre el tema. "La vieja perversa quiere tapa de Playboy (Jajajaja) También eso querés copiarme", escribió.

Yanina hace caso omiso a las críticas y ya palpita la producción: "¡Estoy soñando despierta! Igual aviso, vengo con una condición. Nada de posar como botinera. Me gusta más que la producción sea en interior más que en exterior. Me divierte"

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.