Benjamín Vicuña reveló una intimidad sobre Blanca, su hija fallecida

Todo es felicidad, pero el actor aún tiene una gran "herida abierta", según contó: la abrupta muerte de su hijita Blanca, de apenas 6 añitos, en 2012. Es un dolor que no lo abandonará nunca y con el que también su novia debe convivir.

Vicuña habló de este delicado tema en una nota en la revista HOLA!, de la que es tapa esta semana, a propósito de la diferencia de edad que le lleva a la China Suárez. Él tiene 38 años y ella 25, pero la cifra nunca fue un problema en la pareja. "Ella empezó a trabajar de muy chica, perdió a su papá, fue madre muy joven, se enamoró, se separó, conoce el mundo...Es muy madura y no siento esa diferencia", comenzó el chileno.