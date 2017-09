Cara a cara de Silvina Luna con Barby Silenzi en ShowMatch por El Polaco: "Sos muy caradura, le mandaste fotos en pelotas.."

Una frase de Barby Silenzi en La previa del show encendió la mecha entre la bailarina y Silvina Luna. “Creo que Silvina es insegura”, lanzó la expareja de Francisco Delgado, en relación al noviazgo que tiene con El Polaco y la cosa pasó a mayores en el inicio de ShowMatch.



“Me gustaría hablar, Marce, porque estoy un poco cansada de esta situación”, empezó, pirotécnica, Silvina. “La caradurez de esta mujer”, lanzó detrás de bambalinas, mientras Barby estaba en la pista. “Vos le mandás mensajes en pelotas (sic) a alguien que está en pareja. Me parece que eso no se hace”, arrojó a quemarropa.



“Al Polaco yo le pedí distancia por respeto a vos”, dijo por su parte Barby. Y Silvina no se quedó atrás. “Estás mintiendo y sos muy caradura. Si vos le mandás fotos en pelotas a una persona que está en pareja, me parece que eso no se hace. Eso es provocar”, dijo. “Yo tuve miles de actitudes porque eran amigos, pero yo bolu... no soy”, remató.



Furiosa, Barby no se quedó atrás. “Que muestre las fotos. Le voy a pedir al Polaco que las muestre. Lo voy a llamar para que las muestre en la pantalla gigante”, aseveró, molesta. “No creo que lo haga porque es un caballero y no creo que vos lo admitas. Así que como vas a seguir mintiendo, prefiero que termine acá la charla”, la chicaneó la novia del cantante.





Fuente: