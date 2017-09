CARDOZO TRAILLOU ADJUDICÓ LA FALTA DE SESIONES A LA DERROTA ELECTORAL QUE COSECHÓ HAQUIM

Desde el Bloque Justicialista de la Legislatura provincial surgió un fuerte llamado de atención para el vicegobernador, Carlos Haquim, quien preside el cuerpo parlamentario jujeño, por su falta de convocatoria a sesiones ordinarias que ya lleva un mes y medio. Sucede que la bancada opositora tiene pendientes de resolución varios proyectos y pedidos de informes que la Cámara no puede tratar debido a la paralización del periodo ordinario de sesiones, que consideran es una decisión unilateral que estaría tomando el titular de Poder Legislativo.





Así por lo menos lo explicó el diputado justicialista Juan Cardozo Traillou quien ironizó con el posible fundamento que habría llevado a Haquim a no volver a convocar a sesión. “Entendemos que haya perdido –junto a su sector- las elecciones pasadas, pero eso no es un motivo suficiente para no sesionar”, disparó.

En ese sentido, sostuvo Cardozo Traillou que su bloque y sus integrantes vienen pidiendo sesionar con insistencia porque tienen varios proyectos de ley y pedidos de informes pendientes. “Queremos que nuestras iniciativas, las que están ingresadas y las que esperan por ingresar, sean tratadas y tomen estado parlamentario, respectivamente”, agregó.

Siguiendo con su análisis sobre la paralización de la mayoría de las actividades legislativa, Cardozo Traillou aclaró que él y varios de sus compañeros de bancada han intentado el último mes y medio participar de las reuniones de comisiones para avanzar en distintos temas, “pero el trabajo viene siendo esteril porque está de por medio esta decisión unilateral del presidente de la Cámara de no sesionar”.

“No encontramos explicaciones técnicas que respalden esta decisión del vicegobernador y titular del Poder Legislativo jujeño de no llamar a sesiones dentro del vigente período ordinario. La Legislatura tiene que trabajar y por ello le pedimos a Haquim que revierta esta situación”, subrayó.

“Más allá de que esté dolido por el resultado de las elecciones, porque está a la vista que le ha ido más a él y a su sector político, estamos convencidos que la Legislatura tiene que trabajar y desde el Bloque Justicialista le estamos pidiendo que fije fecha y hora para la próxima sesión y de esta forma se reanude la actividad legislativa”.

Consultado sobre el trabajo de la Cámara y el condicionamiento que genera un año electoral para que todo se desarrolle con normalidad, el legislador justicialista apuntó que no tiene que ser un impedimento una elección para que la Legislatura deje de sesionar. “Esperamos ansiosos que se convoque a sesión y que podamos trabajar y debatir los proyectos existentes dentro del ámbito legislativo”, finalizó.-

