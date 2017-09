CONCURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SPINNER “CAJA GIRA”

De la organización: La autoridad máxima del Concurso, en lo referente a la organización, programación y realización del evento será el Centro de Arte Joven Andino- CAJA. La Organización no se hará responsable por los retrasos o imprevistos que pudieran surgir. Para acreditarse, todos los participantes deberán concurrir en la fecha y horario en que sean citados por la Organización. En ese momento, se les entregará un número de orden y se les informarán los horarios en los que se llevarán a cabo las diferentes instancias. Los que no se presenten a la acreditación no podrán participar del Concurso. La Organización se reserva el derecho de tomar registro de todas las instancias del Concurso a fin de promocionar y difundir el evento. La sola inscripción en el Concurso implica la autorización, por parte de los participantes, sobre el uso de los registros realizados, sin que ello suponga ningún tipo de pago por parte de la Organización.