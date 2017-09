CONFERENCIA POSITIVIDAD INTELIGENTE: “No es el éxito el que produce felicidad, sino que es la felicidad la que produce el éxito”

El Filósofo y especialista Alejandro Rozitchner, habló de la ‘positividad inteligente’ en Jujuy, buscando generar una perspectiva positiva en las personas y –según dijo- probar que la inteligencia debe asociarse más a la posibilidad, que al pensamiento crítico, al escepticismo, la desconfianza, etc.





En la conferencia organizada por la Unión Empresarios de Jujuy y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Alejandro Rozitchner desarrolló argumentos que prueban que la verdadera inteligencia está ligada al optimismo, a la creatividad, a la confianza. Habló de la psicología positiva que es una rama nueva experimental de la psicología, “muy interesante”.





Rozitchner dijo que en esa rama “estudian la felicidad, y plantean que hasta ahora la psicología estudió a la gente que la pasa mal con la esperanza de poder volverlos normales, en cambio la psicología positiva estudia a los que la pasan bien, para ayudar a los normales a mejorar, a crecer; es una psicología de la felicidad y del buen desempeño, y tiene hallazgos increíbles, el principal es que no es el éxito el que produce felicidad, sino que es la felicidad la que produce el éxito, es decir que en vez de sacrificarse para un día disfrutar, te va a ir mucho mejor en cuanto a tus proyectos laborales, en tus relaciones, en tu proyecto político y hasta en tu salud, si empezás disfrutando”.





Insistió que “tal vez un proyecto fracasa no porque no nos hayamos sacrificado lo suficiente, sino porque no nos divertimos todo lo que habría que haberse divertido para lograr su éxito”.





Luego dijo que el pesimismo sacraliza la dificultad, agiganta el problema, en cambio el optimismo falta el respeto al problema, lo limita. El pesimismo arma el sentido de la vida en torno a la dificultad, y la persona se desdibuja; y el optimismo arma el sentido de la vida en torno al deseo y los objetivos propios, y la persona busca plenitud.





El especialista sostuvo que “a la persona positiva siempre se la considera tonta y superficial, y una persona escéptica tiene como un aire de profundidad, como si se diera cuenta de cómo son las cosas en realidad. En cambio la persona más contenta que anda disfrutando la vida, haciendo proyectos, teniendo pareja, etc. se la ve como más superficial, pero esto no es así”.

Finalmente opinó que la crítica “es una especie de apuesta baja del ser humano, que en Argentina tuvo gran facilidad para desarrollarse, pero estamos pudiendo cambiarla, ya que la época impregna al país de otra onda”.





