El cruce de Melina Lezcano con su bailarín que terminó en una crisis de llanto: "Me parece injusto que me hagas quedar como la hija de pu... que te deja sin trabajo"

No fue fácil. Pero Melina Lezcano decidió cambiar el bailarín que la acompaña en las coreografías que presenta en Bailando 2017 y que Joel Ledesma sea reemplazo hasta que finalice su participación en el programa.

Tras escucharlo atentamente, Melina tomó la palabra, visiblemente enojada: "¿Vos te querés pelear conmigo? Porque hay cosas que no entiendo, a mí me decís una cosa, ahora decís otra. No quiero que quede todo mal porque priorizo su corazón y priorizo el mío. Tuve los ovarios de sentarme a hablar con él aunque me dijeron que no lo haga".

Indagado por esta situación Joel hizo su descargo en una nota para Este es el Show: "Yo siento que hay química, no llego a entender todavía. ¿Si me duele? Sí, obvio, es mi trabajo. No tengo nada para reprocharle, sólo que no me culpe por no haber sentido lo que sintió ella... yo me tendría que haber dado cuenta pero estaba muy cómodo bailando con ella. No siento la desconexión, no sé qué es para ella la desconexión. La quiero entender pero, lamentablemente, me perjudica a mí porque es real, el que se va soy yo".