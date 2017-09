EL VICEGOBERNADOR PONDERÓ LA RADICACIÓN DE EMPRESAS

Carlos Haquim, vicegobernador y presidente de la Legislatura de Jujuy, se reunió con periodistas y trabajadores de prensa de distintos medios de la provincia para conversar sobre temas de actualidad de la región y el país. Entre ellos, el vicegobernador se refirió a la radicación de empresas en el territorio, a la prisión domiciliaria de la dirigente social Milagro Sala y al balance de Tecnópolis Federal, entre otros.

En relación a la radicación de empresas en el territorio provincial, el vicegobernador resaltó “las empresas se van a radicar cuando tengan la posibilidad de generar ganancias en su actividad, y para esto hay que generar las condiciones. Este es uno de los objetivos fundamentales que tenemos en el gobierno, la generación de actividad económica, reabrir muchas empresas de Jujuy que cerraron y posibilitar la instalación de empresas que vengan de otros lados, sobre todo el fortalecimiento del empresariado local”.

En cuanto a la prisión domiciliaria de la dirigente social, Milagro Sala, Haquim señaló su desacuerdo, argumentando “desde un principio me manifesté en el sentido de que respeto la decisión de la justicia, pero no estoy en absoluto de acuerdo. Tengo derecho a estar o no de acuerdo, más allá de la función que tengo, con decisiones o resultados de procedimientos judiciales. Me parece que lo que se hizo, y lo dije, es generar un privilegio por encima de otros en la misma situación. Creo que va a haber una conmoción en el marco de lo que es el sistema carcelario-judicial, hay mucha gente que tiene el mismo derecho, si hay un privilegio, una situación para uno, todos somos iguales ante la ley”. Además, el vicegobernador agregó “se están generando una serie de cuestiones que hacen al sostenimiento de esta situación de privilegio, que es un costo que se le hace al conjunto de los ciudadanos porque, de una forma u otra, los gastos en los que se incurre se dan a partir de los fondos que los ciudadanos pagamos como impuestos”.

De igual forma, el vicegobernador se refirió a su participación como presidente de la comitiva jujeña en el XXIX Comité de Integración – NOA, Norte Grande en Arica, Chile. “En esas reuniones se tocan todos los temas que hacen a la relación de los dos países, en lo que son la primera, segunda y tercera región de Chile, Antofagasta, Iquique y Arica, con Jujuy, Salta y Tucumán. Uno de los temas que más se tocó fue la llegada del Papa a Iquique en el mes de enero, lo que va a generar un éxodo de gente desde Argentina, Paraguay, Uruguay, que va a saturar la capacidad del funcionamiento del Paso de Jama como de todos los otros pasos. Estuvimos analizando con los dos embajadores, con gente de cancillería y del ejecutivo relacionado con el manejo de los pasos fronterizos para ver cuáles son las mejores posibilidades que tenemos para evitar las largas demoras de los ciudadanos en condiciones geográficas desfavorables. El objetivo es facilitar a la gente la visita con el Papa, pero también ir normalizando algo que se está incrementando permanentemente, que es el tránsito de argentinos a la zona norte de Chile. Ya se firmó el acta de inicio para la ampliación de las instalaciones de Jama por un monto de 18 millones de pesos, que inicia ahora y tiene una duración de 9 meses, y también está la decisión del gobierno nacional de implementar a través de un programa, el FONPLATA, la inversión de más de 100 millones de pesos para mejorar las condiciones de toda la operatividad de Jama”.

Al finalizar, Haquim se expresó en relación al caso de Santiago Maldonado, señalando “no pueden ocurrir cosas como estas, que haya desaparición de personas. Por otro lado viene el resultado de las manifestaciones que vuelven a poner en estado de conmoción, de violencia, de descontrol que me parece que no es razonable. Acompaño a los familiares y a toda la comunidad que está preocupada porque hay una persona que desapareció, pero debemos hacer las manifestaciones en un marco razonable de convivencia”.





TECNOPOLIS FEDERAL

Como balance de la muestra Tecnópolis Federal, el vicegobernador señaló “cuando se empezó a pensar no teníamos idea de la magnitud que significaba en la concurrencia de personas, en la participación que podía tener. Realmente fue un hecho extraordinario. Escucho los números de la presencia de personas y no hay antecedentes en la historia de Jujuy en donde haya habido tanta gente en un solo hecho. Lo importante es que la gente haya concurrido, que se haya visto lo que es Tecnópolis, que los chicos hayan podido incursionar en todo lo que es la ciencia, la tecnología”.

