Encuentran un collar a la vera del río Chubut que podría ser de Santiago Maldonado

Efectivos de la Policía Federal, con sus overoles blancos, se agachan y juntan un collar en una bolsa. Otro de ellos filma la situación. La escena retrata el momento en que se encuentra el colgante que sería de Santiago Maldonado, junto a la orilla del río Chubut, el 16 de agosto. Hasta allí llegaron los investigadores luego de que los perros siguieran el rastro del ADN del joven.





El video inédito fue dado a conocer por TN. Sin embargo, se desconoce si se le cayó efectivamente al hombre desaparecido o si estaba en poder de otra persona y lo perdió luego del operativo del 1° de agosto, cuando la Gendarmería avanzó sobre el corte de ruta que hacía la comunidad mapuche, en Esquel.





Según una mujer mapuche, Maldonado no durmió ahí porque la "gendarmería estuvo disparando toda la noche". Sobre el operativo, explicaron que primero se hizo un rastrillaje el 5 de agosto y luego otro, el 16.





En la segunda fecha, el perro que seguía el rastro del ADN de Maldonado no pudo marcar un recorrido: iba y venía y no señalaba un lugar en particular. Eso podría ser un indicio de que el joven estuvo ahí después del 1° de agosto.





Mientras tanto, el hermano de Maldonado se refirió al caso, criticó la investigación y al Gobierno. "Esperaba que los análisis del ADN que se encontró en los móviles diera negativo. Si hubiesen dado dado positivo sería muy burdo: las muestras se tomaron después de muchos días, se demoró mucho", sostuvo y se quejó de que, "para las hipótesis falsas hubo resultado antes que para las teorías verdaderas".





Fuente:

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.