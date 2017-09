EQUIPAMIENTOS PARA PRODUCTORES DE LA CO.DE.PO

En Cieneguillas, el Gobernador de la provincia, Gerardo Morales, entregó equipamientos para productores nucleados en la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos (CODEPO).





En la oportunidad, se entregaron elementos y equipamientos para productores de la zona: un camión Mercedes Benz; una camioneta Ford Ranger, 10 tanques cisternas de 10.000 litros; 60 tanques de 5.000 litros; 7 tanques tricapas de 600 litros; 400 metros de manguera; 60 bebederos lineales; 10 motobombas; 200 bolsas de cementos, forraje y asistencia técnica. Con esta entrega se beneficiaron 80 productores de la zona y 200 indirectamente.

En ese marco, el Mandatario agradeció el compromiso de los productos y los invitó a continuar trabajando juntos y con responsabilidad.

“Esto se trata de tener herramientas para luchar, para que estemos más preparados frente a los problemas que no se resuelven si no lo atendemos colectivamente y si no trabajamos juntos”, subrayó.

Continuando, Morales recordó que se están haciendo 4 salas de faenas en la provincia, una en Barrios y también en El Cóndor.

“Estas son herramientas para que haya Estado presente, para que haya pueblo y organizaciones fortalecidas para la lucha”, sostuvo.

Asimismo, anunció que a fin de año “vamos a tener una máquina perforadora de pozo de agua, una de las mejores del país y la vamos a poner en la Puna, fundamentalmente”.

Finalmente, recordó que “esto es lo que año a año tenemos que hacer para ir mejorando la infraestructura”.

Diego Rotela, destacó el trabajo realizado en conjunto con los productores de la zona y reafirmó el compromiso del Gobierno de la provincia de acercar mayores beneficios.

“Con esta entrega de equipamiento, el Gobierno Provincial, está más cerca del productor”, destacó.

A su turno, una de las productoras beneficiadas, Aidé Gaspar, afirmó que “este Gobierno nos está dando la oportunidad de que nos unamos más”.

Recordó que, en etapas anteriores, podían gozar de beneficios quienes tenían vehículos y llegaban antes, quedando excluidas personas mayores o quienes carecían de movilidad.

Por último, Gaspar comentó: “Venimos trabajando en un proyecto de agua hace 15 años, que gestiones anteriores solo nos dejaron el polvo, ahora ya lo estamos ejecutando con muchos productores de la Cuenca de Pozuelos”.

Acompañaron al titular del Ejecutivo provincial, el ministro de Infraestructura, Jorge Rizzotti; el secretario de Energía, Mario Pizarro; la Secretaria de Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura; el presidente de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy, Víctor Galarza; el Director de Asuntos Municipales e interventor provincial de la CO.DE.PO, Diego Rotela; el presidente del bloque de diputados de la UCR, Alberto Bernis; legisladores y funcionarios provinciales.

