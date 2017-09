Escalofriante confesión de la madre de Walter Olmos a 15 años de su muerte

aseguró que no cree en la hipótesis del suicidio e insiste en que hubo algo muy raro que terminó con su hijo. "Creo que lo mataron", denunció.

A 15 años de su partida física, Noemí, su madre, rompió el silencio. En diálogo con el programa Confrontados aseguró que no cree en la hipótesis del suicidio e insiste en que hubo algo muy raro que terminó con su hijo. "Creo que lo mataron", denunció.

"Cuando murió Walter aguanté muchas cosas. Si no fuera por Vanesa, su novia, él estaría vivo. En mi casa él era una persona, pero cuando estaba con ella era otra . Una vez vendió una camioneta y le terminó dando la plata a ella. Vanesa lo transformaba", indicó.

Luego aseguró que sería capaz de lo peor si se cruza a su exnuera : "Capaz en algún momento perdone a todos, pero a ella seguro que no. Es más, si la veo la mato".

Noemí también habló de su duro presente: "Vivo el día a día. Todavía no cobro regalías y no me quedó nada".