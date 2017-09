Gabo Usandivaras quiere tener un hijo y la hermana le prestará su vientre para gestarlo

“Mi hermana Giselle me va a dar su vientre, el óvulo va a ser de una donante y yo lo voy a inseminar - se explayó Gabo-. Estuve averiguando dónde lo podría hacer, quizás en California o en la Florida, Estados Unidos, porque allá está permitido. Todavía no tengo definido cuándo será. Mi hermana vive en Córdoba con Diego, su pareja, y no tiene chicos”.