La abuela lo confesó: así surgió la peor hipótesis contra el padre de Bryanna

Además, deslizaron que les hizo ruido que luego del hallazgo de la nena, el padre dijera que "no quería que hablara, sólo la abrazaba fuerte porque no quiero que recuerde todo lo que vivió".

La madre, por su parte, generó dudas y sospechan que esconde algo. Cuando le preguntaron si sospechaba de alguien, indicó que: "No, que yo tenga conocimiento. Porque, en realidad, no quiero entorpecer la investigación. Entonces, hasta que no me digan algo certero, no quiero saber. Quedamos en eso con la fiscal".