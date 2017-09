La Bomba Tucumana: tenso cruce con Nai Awada y trató de "roba novios" a Mariana Brey

Después de feroz noche en la que se peleó con Mica Viciconte (28), Gladys, La Bomba Tucumana (52) tuvo una tarde de furia este martes cuando fue invitada a Este es el Show, programa en el que vivió un tenso momento con Nai Awada (23) y una escandalosa pelea con la panelista Mariana Brey (38).





Mientras la cantante contaba lo que pasó con Viciconte el lunes por la noche en Showmatch, Mariana Brey tuvo una intervención que La Bomba no dejó pasar y se produjo un fuerte enfrentamiento.





Bomba: – Ella quería que le dijera las cosas en la cara. ¿Qué quiere que le diga en la cara? No tengo nada que decirle a ella.





Mariana: – En el aire la trataste de lesbiana.





Bomba: -No





Mariana: – En el aire lo diste a entender. Dijiste que tenía cuerpo de hombre, que parecía un macho.





Bomba: – Y en el aire del otro programa, ¿qué hizo con mi hijo, vos, buenita?





Mariana: – ¿Cómo?





Bomba: – Vos, buenita, simpática conmigo, amorosa, divina.





Mariana: -Te encanta pelear. Es impresionante.





Bomba: – No, a vos te gusta pelearme a mí. Voy a pedir que no te dirijas a mí porque vos tenés una animosodad increíble. Toda la argentina dice que es increíble la animosidad mala que tenés hacia mi persona. ¿Podés decir públicamente qué te hice?





Mariana: – Yo te quería hacer una pregunta pero estoy complicada ahora.





Bomba: – Contestame. ¿Qué te hice yo, roba novios?





Mariana: – En principio, las preguntas las hago yo. A mí no me vienen a entrevistar, ni vos ni ningún entrevistado.





Bomba: – Quiero saber por qué esa animosidad.





Mariana: – No tengo animosidad. ¿No te alcanzó con Mica y me buscás a mí? No sé qué querés.





Bomba: – Yo no vine para esto. Estoy tranquilísima y me encantaría que vos no me preguntes.





Mariana: -Te gustaría que no haya gente en el programa. Ya sabemos cómo sos.





Bomba: -Soy alguien y existo mucho antes que vos en este ambiente.





Mariana: -Eso ya lo sé. Por una cuestión de edad y por una cuestión de trayectoria, que respeto.





José María Listorti (44), conductor del programa decidió intervenir e interrumpir la escandalosa pelea. Minutos antes, cuando comenzó Este es el Show, La Bomba había protagonizado un tenso cruce con Nai Awada, que no quiso sentarse en el mismo lugar que la cantante detrás de cámara.





Nai: – Estoy acá, tranquila. Está todo bien. Preferí estar acá tranquila.

Bomba: – Mirá quién habla de tranquilidad. ¿Me pasás mi cartera así me tomo un tranquilizante? Me van a volver loca.





Nai: – No tenía ganas de esta situación. Me siento un poco incómoda. No vine acá a pelearme con Gladys. Hay una tensión rara, no tengo ganas de sentarme al lado. No nos peleamos, yo no tengo ningún problema con ella.





Bomba: – Yo no estoy enojada. No me hizo nada. Nunca tuve ningún cruce con ella.





Nai: – Yo quedé en el medio de una situación que no tenía nada que ver.





Pasé momentos tensos toda la noche. Fue una noche horrible para mí porque yo invité a Mica a bailar conmigo. Estuve con ella toda la noche y yo flasheo que se generó algo tenso (con La Bomba) porque estoy con Mica.





