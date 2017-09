La drástica y conmovedora decisión de Flavio Mendoza

Por otra parte, el protagonista y productor de Mahatma, quien sufrió la muerte de su madre a principios de este mes, reconoció que aún está muy sensible por la pérdida y hasta contó un fuerte episodio que vivió hace poco: "No está el duelo de mi mamá terminado. Yo siempre vivo a mil y hace poco me pasó algo tremendo: iba en la camioneta y pasé por casa de mamá. Dije ’bajo a saludarla un ratito’ y me di cuenta que no, ya no está...Estoy medio aturdido. Ojo, no estoy paranoico. Es parte del duelo".