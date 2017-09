La emotiva misa de Pampita y Benjamín Vicuña a su hija Blanca, a cinco años de su muerte

La modelo y el actor (también padres de Bautista, de 9; Beltrán, de 5 y Benicio, de 2) recordaron a su hija con amor en la Iglesia San Martín de Tours . Carolina Ardohain llegó acompañada alrededor de las 18 con Angie Balbiani y Barbie Simons, entre otros amigos; mientras que el chileno lo hizo junto a sus dos hijos menores y su pareja La China Suárez (25), quien se retiró a los pocos minutos de la llegada del artista.

Por su parte, Pampita se emocionó con una carta de otra mamá a la que le puso "me gusta" en Twitter y la que también llevaba consigo unas cálidas líneas: "Me gusta pensar que voy a verte. No sé en qué lugar, ni en qué estación o circunstancia. No sé si hoy o mañana, en unos años o en alguna otra vida. No sé si siendo niños, jóvenes o ancianos. En forma de personas, de agua, de piedra, flor y tierra, o lluvia y cielo. Sólo pensar que voy a verte de algún modo, en algún tiempo en que nuestros destinos coincidan nuevamente. Solo pienso en eso. Me gusta pensar que voy a verte. Te llevo en mi alma", se leía en la imagen de la usuaria.