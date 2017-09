La reacción de Luciano Castro cuando se enteró de la escena hot entre Sabrina Rojas y Estevanéz

Sabrina Rojas es la tercera en discordia de la novela "Golpe al corázon", que protagonizan Sebastián Estevanéz y Eleonora Wexler con muy buen rating desde hace dos semanas por Telefe.





La modelo contó que su pareja Luciano Castro "se puso pálido" cuando se enteró que ella iba a tener una escena de sexo con Estevanéz.





La modelo está acostumbrada a verlo a él en momentos calientes de las ficciones, ya que su tallado cuerpo lo convierte en el galán de las novelas, por eso le sorprendió su actitud cuando se enteró que esta vez le tocaba a ella.

Entre risas confesó que Julieta (su personaje en la ficción) es su "venganza" por todas las escenas de este tipo que Castro tuvo a lo largo de su carrera.





"Estaba leyendo el libro y ahí me enteré que se venía esa escena, y me dio por comentarle porque me ponía nerviosa, es muy nuevo para mí y él las hace un montón, entonces pensé en que me de consejos, pero no me imaginé que me iba a confesar esa molestia", reveló.

"Después de masticarlo me dio un par de consejos para que yo me pueda sentir cómoda", agregó Sabrina.





Y confesó: "Prefiero posar en bolas ante un fotógrafo antes que tocarme con una persona y que esa persona me toque con el microfonista, el cámara, el director, y todos mirando".

"Yo en realidad me pongo a ver para atrás todo lo que hice, y la verdad que nunca he hecho mucha escena hot, más que lo que hago en las revistas, así que esto es nuevo para mí y para Luciano", analizó.





"Si no trabajo más de esto puedo vivir tranquila", admitió la ex modelo, para quien "la familia es lo primero y la prioridad de laburo la tiene Luciano, porque yo prefiero que el hombre de casa sea el que cuida su laburo".+





Respecto a la novela dijo que "hay muchas historias hermosas, que se van a ir desarrollando, de amor, de familia, de juventud. Recorre todas las generaciones, está contado desde los más adultos, los chicos, hay muchos colores y tamaños de historias".





Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.