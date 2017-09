La Tota Santillán me mataba a trompadas en el camarín y amenazaba con quemarme la cara con aceite

Y entonces, Vives ingresó a "una situación de miedo": La Tota empezó a amenazarla. "Me decía que era capo mafia (de la bailanta), que me iban a matar". Sin embargo, la modelo se separó y alquiló un departamento con seguridad para evitar que el conductor la intimidara. "Me tenía amenazada con que me iba a pasar lo de esa chica que le tiraron aceite en la cara. Me lo decía todo el tiempo: que si yo me hacía la linda y lo dejaba, ya no iba a ser más linda porque me iba a tirar aceite y me iba a cagar la cara", dijo la modelo.