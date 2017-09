Le negaron la cesárea: se suicidó en el hospital por dolor de parto

De acuerdo con la legislación local, la familia de la parturienta tiene que dar el permiso para la cesárea, que por motivos desconocidos no ocurrió en este caso.

La mujer, cuyo nombre no trascendió, estaba embarazada de 41 semanas pero de acuerdo a los médicos no podía dar a luz de manera natural. A pesar de la negación de los padres, los médicos intentaron que tuviera su bebé naturalmente, pero la mujer no pudo soportar el dolor y terminó saltando por una ventana que se encontraba a pocos metros.