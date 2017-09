Look “para señora grande” de Nicole ¿para estar con Moyano?

El pasado martes por la noche, Nicole Neumann y Facundo Moyano asistieron juntos a la gala benéfica de la Fundación Voz, en una especie de confirmación oficial de que son pareja. Y uno de los detalles que más llamó la atención fue el look de la modelo, un vestido de la última colección de Ménage à Trois.



Aunque representante de las últimas tendencias, el vestido resultó polémico. La prenda, bastante holgada y de color “rosa chicle”, se destaca por su falda plisada y transparencias. Pero a Nicole no la favorece en lo absoluto: “Es un vestido para una señora grande, no era para su edad”, dijo Matilda Blanco en Nosotros a la mañana.

Pero el detalle que destacó la experta en moda fue la marca del diseño, ya que Ménage à Trois es una de las favoritas de Juliana Awada, la primera dama argentina, quien en más de una oportunidad asistió a eventos oficiales con prendas de la firma.



¿Acaso Nicole Neumann está cambiando su look ahora que está de novia con Facundo Moyano, un político en plena campaña?



