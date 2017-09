Mano a mano Marcelo Tinelli con "Cristina Kirchner"

"Estoy un poco más tranquila, me he calmado, estoy más cerca del pueblo. ¿Tus chicos? Guillermina (Valdes)… Qué fantástica. Es una gran mujer, hay que cuidarla ", le dijo el personaje de Bossi a Tinelli ni bien llegó a la entrevista.

Al ser consultada sobre la ruta del dinero K y los bolsos de José López, indicó: "No tengo problema (en hablar del tema). Los únicos que conozco son los de Louis Vuitton, los de Guess. ¿López? ¿El Piojo López es una marca de bolsos? Es un buen zurdo. Hoy la Selección no tiene ningún zurdo como el Piojo o Heinze".

"¿Y los hoteles?", le preguntó Tinelli, en relación a la causa Hotesur. "Con Néstor preferíamos hacer el amor en casa, hoteles no. El Faena me gusta" , respondió "Cristina".

Ante la pregunta por su situación sentimental, la falsa Cristina se sinceró: "Te ngo amores platónico. Me gusta mucho Maluma. Me parece un colombiano súper sexy. Sus canciones, sus letras… Felices los cuatro. Podemos salir con Guillermina y Scioli y cantar eso".

Además, dio su versión sobre la polémica con Susana Giménez, que dijo que no la entrevistaría: "No arreglé. Hablé con Tomás Yankelevich. Yo le estaba ofreciendo entrar con los Cristinos, no con los Susanos. Con Taiana, Moreno. Randazzo era mi tercer Cristino pero no aceptó, nunca agarra nada. Yo quiero ir a todos los programas de televisión. Y comería con Mirtha, la admiro profundamente".