Marcela Tinayre, furiosa con Maradona por sus polémicos dichos contra Mirtha

Un nombre que siempre da que hablar es el de Diego Maradona y sus últimas declaraciones contra Mirtha Legrand levantaron polvareda. “Videla tomaba whisky con Mirtha Legrand, conmigo no tomaba whisky”, aseguró en un Instagram Live que hizo desde su flamante cuenta en las redes sociales. “Debería hacer un programa con los chicos desaparecidos, sería un buen adiós a esta tierra”, siguió, polémico y quien salió al cruce fue Marcela Tinayre.













“Yo nunca hablo de mi familia, pero cuando la atacan, sí. Me parece que Maradona es un desequilibrado, una vez más está diciendo una boludez”, arrojó sin vueltas Marcela desde Las Rubias + Uno, su ciclo en Kuarzo Entertainment. “Es más, mi madre me decía ‘nunca en mi vida probé el whisky, no sé lo que es el whisky y a Videla no lo conocí jamás’. ¿Él se olvida que se sacaba la foto con la Junta Militar cuando ganó en el 78? Se olvida de muchas cosas”, siguió, picantísima.













"En lo deportivo, lo admiro profundamente. Fuera de eso me parece que ha hecho de su vida un vómito. No le doy espacio. Ya te vas a ocupar de tener que aclarar las cosas que estás diciendo".





“Como es un ser que hay que entender lo que vocaliza, las consecuencias las tendrá. Yo no le doy pantalla a ese señor. En lo deportivo, lo admiro profundamente. Fuera de eso me parece que ha hecho de su vida un vómito. No le doy espacio. ¡Chau, Maradona! Ya te vas a ocupar de tener que aclarar las cosas que estás diciendo”, finalizó, furiosa defendiendo a su madre. ¿Saldrá Maradona a responderle?